Steirer lebt seit mehr als einem Jahr in Isolation

Schon seit mehr als einem Jahr lebt ein Obersteirer in völliger Isolation. Der Mann erkrankte im Dezember 2015 an einem in der Fachwelt gefürchteten multiresistenten Keim. Der 59- Jährige will nun prüfen lassen, ob er sich durch einen Behandlungs- und Hygienefehler bei seinen Operationen in obersteirischen Krankenhäusern angesteckt hat, so Anwältin Karin Prutsch am Dienstag.