Schwere Schäden durch Unwetter im ganzen Land

Der schwere Sturm über Oberösterreich in der Nacht auf Samstag sorgte auch für großflächige Stromausfälle. Umgestürzte Bäume und Blitzeinschläge verursachten das Blackout. 150.000 Menschen saßen im Dunkeln berichtete die Netz OÖ GmbH. Der Beginn der Störung war am Freitag kurz nach 22 Uhr im Bezirk Braunau eingetreten. Bis 5 Uhr konnten bereits 100.000 Kunden wieder erreicht werden.

Im Salzkammergut rückten Helfer zu einem außergewöhnlichen, tierischen Feuerwehreinsatz aus: Ein Zelt eines in Bad Ischl (Bezirk Gmunden) gastierenden Zirkus wurde weggerissen. Die darin untergebrachten Tiere flüchteten und irrten im Ort umher. Die Einsatzkräfte rückten aus, um die Ziegen und Ponys wieder einzufangen, berichtete die Feuerwehr per Presseaussendung.

Frauen in Salzburg von Trümmern getroffen

Bei den orkanartigen Sturmböen wurden in der Nacht auf Samstag in der Stadt Salzburg drei Menschen verletzt. In der Altstadt lösten sich Gerüstteile. Zwei Frauen wurden von Trümmern getroffen und erlitten Rissquetschwunden im Gesicht. Im Stadtteil Wals wurde eine Plexiglasscheibe auf die Westautobahn geweht. Sie durchschlug die Windschutzscheibe eines 19- jährigen Lenkers. Durch die Splitter der Windschutzscheibe verletzte sich der junge Mann im Bereich der Augen. Der verständigte Vater brachte seinen Sohn in das Landeskrankenhaus.

Die Nacht war für die Rettungskräfte im gesamten Bundesland arbeitsreich: 364 Einsätze wurden laut Information des Landesfeuerwehrkommando von den 43 Feuerwehren bis in die Morgenstunden abgearbeitet.

Die Böen sorgten auch zu Wasser für Notfälle: Die Wasserrettung Wallersee musste viele Segelboote sichern und ans Ufer schleppen, die von ihrer Verankerung losgerissen im See trieben.





Sperren im Zugverkehr

Unwetterschäden sorgten am Samstag außerdem für Probleme im Zugverkehr. Die Korridorstrecke zwischen Salzburg und Kufstein war wegen umgestürzter Bäume unterbrochen. "Die Sperre wird voraussichtlich bis Sonntagvormittag andauern", teilten die ÖBB mit. Betroffen waren auch die Außerfernbahn und die Verbindung Schärding- Passau in Oberösterreich. ÖBB- Korridorzüge wurden zwischen Salzburg und Innsbruck über Zell am See umgeleitet. Dadurch ergaben sich Verspätungen von bis zu 90 Minuten, hieß es.