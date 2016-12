Schönbrunner Panda "Long Hui" ist tot

Traurige Nachrichten aus dem Wiener Tiergarten Schönbrunn: Panda "Long Hui", bei dem kürzlich ein zehn Zentimeter großer Tumor im Bauchraum gefunden worden war, ist am Freitag bei einer Not- Untersuchung gestorben, wie der Zoo in einer Aussendung bekannt gab. "Wir können es noch gar nicht glauben", sagte Tiergartendirektorin Dagmar Schratter.