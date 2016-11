Russland besiegt Rumänien in letzter Sekunde

Der WM- Gastgeber 2018 gewann am Dienstagabend ein Testspiel gegen Rumänien in Grosny in buchstäblich letzter Sekunde mit 1:0 (0:0). Das einzige Tor erzielte Magomed Osdojew von Rubin Kasan in der 93. Minute.

Vor fünf Tagen hatten sich die Russen in Katar beim WM- Gastgeber 2022 mit 1:2 blamiert. Rumänien kassierte nach der 0:3- Heimniederlage in der WM- Qualifikation am vergangenen Freitag gegen Polen dagegen die nächste Zu- null- Niederlage.