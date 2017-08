Roger Federer wahrt Chance auf Platz eins

Federer zeigte sich gegenüber dem Achtelfinale gegen David Ferrer deutlich verbessert. Die Entscheidung fiel am Ende des ersten und zu Beginn des zweiten Satzes. Als Federer beim Stand von 4:4 zu seinen ersten Breakbällen kam, half der Spanier mit einem Doppelfehler. Im gesamten ersten Satz gab Federer bei eigenem Service nur gerade drei Punkte ab. Später musste Federer nochmals zwei Breakbälle abwehren, nach 68 Minuten verwertete er aber seinen ersten Matchball zum nie gefährdeten Sieg.

Nach dem überraschenden Aus von Rafael Nadal rückt eine Rückkehr auf den Tennis- Thron für Federer immer näher. Sollte er das Turnier in Montreal gewinnen und in Cincinnati mindestens so weit kommen wie der Spanier, würde er am 21. August die älteste Nummer 1 der Geschichte werden.