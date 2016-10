Rene Wagner: "Mannschaft macht mir viel Freude"

Bestens gelaunt war Neustadts Trainer Rene Wagner am Montag Vormittag. Vorfreude auf einen süß- sauren Halloween Abend? Nein, der eigene Geburtstag steht da schon noch drüber. Also: Happy Birthday, Rene! 44 Jahre jung ist die Rapid- Legende, die auf den Jahrestag besonders zufrieden anstieß. "Weil mir die Mannschaft derzeit so viel Freude macht." Der Blick auf die Formtabelle nach sechs Runden des zweiten Meisterschaftsviertels spricht Bände: Wr. Neustadt ist Erster - drei Punkte vor Liefering und Innsbruck. Der selbsternannte Titelfavorit LASK tümpelt mit fünf Zählern vor Horn am unteren Ende herum . . .

Es geht um das Gesamtbild

Irgendwie verrückt, wenn man bedenkt, dass Neustadt im ersten Quartal satte sechs Pleiten kassierte! "Das war nicht lustig", erinnert sich Wagner, "aber meine Spieler zogen sich da raus. Dank ihres Talents, ihrer Lernfähigkeit. Dazu passt die Harmonie mit dem Trainerteam und dem Umfeld. In einigen Bereichen sind wir eben besser - das ergibt schließlich dieses schöne Gesamtbild."

Wohin soll der Weg des ursprünglich heißen Abstiegskandidaten führen? Aktuell fünf Punkte hinter dem Aufstiegsplatz ("wir müssten aber bereits sechs Zähler mehr auf unserem Konto haben"), elf vor der Abstiegszone. "Nach der letzten Herbstrunde wissen wir mehr." Am Dienstag wartet der FAC, gegen den es Ende August daheim ein 0:3 gab. Damals, als Neustadt noch nicht Neustadt war . . .