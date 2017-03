Rekord: Frühling startet so warm, wie noch nie

"Das ist der erste offizielle Sommertag des Jahres gewesen", sagt der UBIMET- Chefmeteorologe, nachdem am Freitag die ersten Höchstwerte beim privaten Wiener Wetterdienst eintrudelten. Draußen in der Wachau und in anderen ländlichen Regionen setzte indes alles zur Vollblüte an. Wobei im Donautal vor allem die Marillen, aber auch Mandeln für ein unglaubliches Naturspektakel und am Wochenende rund um Krems, Dürnstein und Weißenkirchen wohl für Intensivst- Ausflugsverkehr sorgen werden.

Bis zu 25 Grad am Samstag

Bei dem purzelnden Rekord zum Frühlingsbeginn ist das nur verständlich. So wurden in Mörbisch und Güssing 23,8 Grad Celsius gemessen. Tendenz steigend! Für den Samstag werden dann sogar 25 Grad plus und Sonne satt erwartet.

Der bisherige wärmste März der Messgeschichte war im Jahr 1994 mit 3,4 Grad über dem flächendeckenden Monatsmittel von kühlen 2 Grad Celsius - Berge inklusive. Heuer sind es 3,5 Grad über diesem Durchschnitt. Achtung: Für Sonntag werden örtliche Regenschauer erwartet.

Mark Perry und Sandra Ramsauer, Kronen Zeitung