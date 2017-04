Nordkorea: Weiterer Raketentest fehlgeschlagen

Nordkorea hat nach südkoreanischen Angaben erneut einen Raketentest durchgeführt, der jedoch misslang. Die Rakete sei offensichtlich Sekunden nach dem Start in der westlichen Provinz Süd- Pyongan in der Luft zerbrochen, berichtete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap am Samstag unter Berufung auf die Streitkräfte. Aus US- Militärkreisen hieß es dazu, die Rakete haben "das nordkoreanische Territorium nicht verlassen". Es habe sich möglicherweise um eine Mittelstreckenrakete gehandelt.