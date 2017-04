US- Experte: "Kims Waffen sind Plastikattrappen"

Der nordkoreanische Diktator Kim Jong Un hat am 15. April mit einer monströsen Militärparade für Schlagzeilen gesorgt. Doch ein US- Militärexperte äußert nun Zweifel an der Show des Machthabers: Die Gewehre seien demnach simple Plastikattrappen, die Sonnenbrillen der Soldaten "keinesfalls gefechtstauglich". Ob die vorgeführten Raketen echt sind, darauf will sich der Experte nicht festlegen.