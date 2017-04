"Müssen diese historische Gelegenheit ergreifen"

In einer Stellungnahme vor ihren Wählern in der nordfranzösischen Stadt Henin- Beaumont, einer Hochburg ihrer Partei, sagte die FN- Chefin am Sonntagabend: "Ihr habt mich in die zweite Runde getragen. Ich möchte euch Wählern meinen tiefsten Dank ausdrücken. Das ist ein historisches Resultat. Es geht um ein Volk, das den Kopf hebt. Die Franzosen müssen diese große Gelegenheit ergreifen".

Auch die Anhänger von Le Pen könenn nach der ersten Hochrechnung jubeln. Foto: EPA

"Es ist Zeit, das französische Volk von den arroganten Eliten zu befreien, die ihm sein Verhalten vorschreiben wollen", so Le Pen weiter. "Denn die große Herausforderung dieser Wahl ist die wilde Globalisierung, die unsere Zivilisation gefährdet." Sie sprach von einer Entscheidung zwischen der "totalen Deregulierung ohne Grenzen und ohne Schutz" und "Grenzen, die unsere Jobs schützen, unsere Kaufkraft, unsere Sicherheit, unsere nationale Identität".

Foto: AFP

Das gute Abschneiden der EU- Gegnerin Le Pen dürfte jedenfalls für viele Franzosen und Europäer ein Schock sein. Der entscheidende zweite Wahlgang am 7. Mai wird wohl auch zu einer Abstimmung über Europa werden. Macron ist europafreundlich eingestellt. Ein Sieg Le Pens in der Stichwahl in zwei Wochen wäre nach dem Brexit- Votum und dem Triumph von Donald Trump in den USA der dritte große Erfolg von nationalistischen Populisten.

Foto: AFP

Le- Pen- Nichte: "Schöner Sieg für alle Patrioten"

Auch die rechtspopulistische Abgeordnete Marion Marechal- Le Pen sieht das Abschneiden ihrer Partei Front National als großen Erfolg. Den prognostizierten Einzug ihrer Tante Marine in die Stichwahl am 7. Mai bezeichnete sie als "schönen Sieg für alle Patrioten". Auf Twitter schrieb sie: "Wir reichen allen die Hand, mit denen wir die patriotischen Werte teilen."

Die Parlamentarierin kritisierte zudem die Ankündigung des konservativen Kandidaten Francois Fillon, nach seiner Niederlage nun den unabhängigen sozialliberalen Kandidaten Emmanuel Macron zu unterstützen. "Die Rechte ruft dazu auf, einen Kandidaten zu wählen, der die Einwanderung verteidigt und erklärt, dass es keine französische Kultur gebe", kritisierte sie.

Via Twitter gratulierte auch der niederländische Rechtspopulist Geert Wilders Marine Le Pen zu ihrem Wahlergebnis.

Front zum zweiten Mal in Präsidenten- Stichwahl

Mit Marine Le Pen steht der rechtsextreme Front National nun jedenfalls zum zweiten Mal in einer Stichwahl zur Präsidentenwahl. 2002 schaffte es ihr Vater Jean- Marie Le Pen völlig überraschend mit knapp 17 Prozent.

Marine Le Pens Vater, Jean-Marie Le Pen, schaffte es 2002 überraschend in die Präsidenten-Stichwahl. Foto: AFP

Das Ergebnis wurde als "Schock vom 21. April" bezeichnet. Die Stichwahl verlor Le Pen aber gegen den Konservativen Jacques Chirac haushoch.