Manchester City überrollt Crystal Palace

David Silva war mit seinem 50. Treffer für City schon in der 2. Minute erfolgreich. Nach Seitenwechsel legten die Hausherren durch Vincent Kompany (49.), Kevin De Bruyne (59.), Raheem Sterling (82.) und Nicolas Otamendi (93.) nach. "Es freut mich, dass sich die Leute endlich über einige Tore freuen können", meinte Guardiola, der die mangelnde Effizienz seiner Akteure zuletzt beklagt hatte.

Leicester und Fuchs jubeln

Leicester City verbesserte sich nach einem 3:0- Heimsieg gegen Watford vorerst auf Platz neun. Auf einem einstelligen Rang standen die "Foxes" zuletzt in der 3. Runde. Christian Fuchs jubelte über einen verdienten Erfolg des Noch- Meisters, Watford mit Sebastian Prödl kassierte die dritte Niederlage in Folge. In Abstiegsgefahr sollte der 15. aber nicht mehr geraten.

Arnautovic nur Remis mit Stoke

Marko Arnautovic musste sich mit Stoke (13.) bei Bournemouth trotz zweifacher Führung mit einem 2:2 begnügen. Der Wiener vergab nach einer Stunde per Kopf aus wenigen Metern die Riesenchance auf das 2:0, eine Minute später glich Bournemouth aus. Beim 2:1 seines Teams durch Mame Biram Diouf (73.) war Arnautovic dann mitbeteiligt, Stoke musste aber noch den neuerlichen Ausgleich (81.) hinnehmen.

Premier League, 36. Runde:

Freitag

West Ham - Tottenham Hotspur 1:0

Samstag

Manchester City - Crystal Palace 5:0

Bournemouth - Stoke City 2:2

Burnley - West Bromwich 2:2

Hull City - Sunderland 0:2

Leicester City - Watford 3:0

Swansea City - Everton 18.30 Uhr

Sonntag

Liverpool - Southampton 14.30 Uhr

Arsenal - Manchester United 17 Uhr

Montag

Chelsea - Middlesbrough 21 Uhr

# Team Sp S U N +/- P 1. Chelsea 34 26 3 5 43 81 2. Tottenham 35 23 8 4 48 77 3. Manchester C. 35 20 9 6 33 69 4. Liverpool 35 20 9 6 29 69 5. Manchester U. 34 17 14 3 26 65 6. Arsenal 33 18 6 9 22 60 7. Everton 35 16 10 9 20 58 8. West Bromwich 35 12 9 14 -4 45 9. Leicester 35 12 7 16 -9 43 10. Bournemouth 36 11 9 16 -13 42 11. West Ham 36 11 9 16 -14 42 12. Southampton 33 11 8 14 -5 41 13. Stoke 36 10 11 15 -13 41 14. Burnley 36 11 7 18 -14 40 15. Watford 35 11 7 17 -21 40 16. Crystal Palace 36 11 5 20 -15 38 17. Hull City 36 9 7 20 -33 34 18. Swansea 35 9 5 21 -29 32 19. Middlesbrough 35 5 13 17 -19 28 20. Sunderland 35 6 6 23 -32 24