Lyon & Besiktas droht nach Krawallen EC- Ausschluss

Die UEFA stellt nach den Fan- Ausschreitungen im Europa- League- Spiel zwischen Olympique Lyon und Besiktas Istanbul Europacup- Ausschlüsse für beide Klubs in den Raum! Schlagend würde ein solcher werden, sollten Lyon oder Besiktas in einem Bewährungszeitraum von zwei Jahren erneut ungebührlich auffallen. Dies gab die Disziplinarkammer der UEFA am Mittwoch bekannt.