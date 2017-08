Lazio Rom gewinnt Supercup gegen Juventus

Der Ex- Dortmunder Ciro Immobile hatte die Gäste aus Rom mit 2:0 in Front geschossen. Er traf in der 32. und 54. Spielminute. Juve gab sich aber nie auf und kam in der 84. Minute durch den Argentinier Paulo Dybala zum Anschlusstreffer. Kurz vor Ende der regulären Spielzeit war erneut Dybala zur Stelle und ließ die Juve- Tifosi feiern. Aber nicht lange. In der Nachspielzeit traf Murgia zum umjubelten 3:2- Siegtreffer für Lazio. Dem Tor war eine starke Vorabeit von Jordan Lukaku vorausgegangen.

