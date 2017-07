Klare Auftaktniederlage für Rimser/Plesuitschnig

Das erste Match mit österreichischer Beteiligung bei der Beachvolleyball- WM in Wien hat am Freitag eine glatte Auftaktniederlage für Cornelia Rimser/Lena Plesiutschnig gebracht. Sie unterlagen in Gruppe E den als Nummer 5 gesetzten US- Amerikanerinnen Summer Ross/Brooke Sweat bei Schönwetter mit teils starkem Wind 0:2 (- 15,- 14).