Kiel- Legionär Santos fehlt nach OP in EM- Quali

"Das ist eine weitere Hiobsbotschaft für Raul und für uns", sagte THW- Geschäftsführer Thorsten Storm. Santos hatte sich schon im Jänner 2016 im WM- Qualifikationsspiel von Österreich in Rumänien am linken Knie verletzt. Dabei war das Innenband gerissen und der Außenmeniskus in Mitleidenschaft gezogen worden.

Foto: GEPA

Nach seinem Comeback bestritt Santos in dieser Saison 42 Partien für die Kieler, in denen er 83 Treffer erzielte. Im April gewann Santos mit dem THW den DHB- Pokal und feierte damit seinen ersten großen Titel im Vereinshandball. Anfang Mai war er für Österreich in der EM- Qualifikation im Einsatz, die nächsten und entscheidenden Partien finden Mitte Juni gegen Finnland und Bosnien nun ohne ihn statt.