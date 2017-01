Kampfansage: Feller siegt in Westendorf!

Am Mittwochabend gewann Roland Leitinger einen FIS- Riesentorlauf in Kirchberg 0,86 Sekunden vor dem Kanadier Trevor Philp und 0,89 vor seinem Landsmann Philipp Schörghofer. Christoph Nösig wurde Sechster. Als einziger Weltcup- Riesentorlauf vor der WM steht am Sonntag in einer Woche noch jener in Garmisch- Partenkirchen auf dem Programm, die ÖSV- Topfahrer versuchen mit FIS- Rennen im Rennrhythmus zu bleiben.

Redaktion krone Sport