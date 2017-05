Kärnten: Paragleiter kollidiert mit Drachenflieger

Am Samstag hat es in Kärnten bei Unfällen mit Paragleitern mehrere Verletzte gegeben. Im Bezirk Spittal kollidierte in der Luft ein 49- jähriger Paragleiter aus Wien mit einem 65- jährigen Drachenflieger aus Deutschland. Ein 45- jähriger Deutscher prallte im selben Bezirk gegen den Stamm einer Berglärche und blieb dann in der Baumkrone hängen.