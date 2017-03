Italien: Bande wollte Enzo Ferraris Leiche stehlen

Die Leiche des 1988 verstorbenen Enzo Ferrari befindet sich auf dem Friedhof der Stadt Modena. Heuer feiert das traditionsreiche Unternehmen Ferrari sein 70. Gründungsjubiläum.

Durchsuchungen wurden von der Polizei in mehreren Regionen Italiens durchgeführt, unter anderem in Sardinien, Venetien, der Toskana und der Lombardei. Rund 300 Beamte waren an dem Einsatz beteiligt, bei dem 34 Personen festgenommen wurden.