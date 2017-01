Inter Mailand feiert sechsten Sieg in Serie

Der italienische Spitzenklub Inter Mailand hat seine Siegesserie in der Serie A ausgebaut. Die Mailänder gewannen am Sonntag beim Abstiegskandidaten US Palermo 1:0 und feierten den sechsten vollen Erfolg in Serie. Mit 39 Punkten verdrängte Inter den Stadtrivalen AC Milan in der Tabelle von Platz fünf.