Hypo- NÖ- Legende Jasna Kolar- Merdan feiert 60er!

Zwei Olympia- Medaillen mit Jugoslawien (Gold 1984 plus Torschützenkönigin, Silber 1980), Welt- Handballerin 1990, zweifache Champions- League- Siegerin mit Hypo NÖ (1989 und 1990). Im privaten Rahmen feiert die zweifache Mutter ihren 60er. "Ich kann mich mit der Zahl nicht anfreunden. In einigen Sachen ist man doch begrenzt." Aber: "Vielleicht braucht mich noch jemand!" Damit spricht sie den Job als Handball- Trainerin an, "der Sport prägte mein Leben!"

Jasna Kolar-Merdan rechts neben Gunnar Prokop Foto: VOTAVA

Ironie der Geschichte, dass sie als Trainerin von Korneuburg am 4. November 2015 ihrem Herzensklub eine historische Niederlage bescherte. Das 26:24 in der Liga war die erste Hypo- Pleite in Österreich nach 22 Jahren. Der unfreiwillige Abschied im Sommer schmerzte. "Wie ein Schlag ins Gesicht, aber im österreichischen Damen- Handball ist es schwer, etwas zu bewegen…"