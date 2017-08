Ex- Miss Austria tritt bei Wahl für Liste Kurz an

Der oberösterreichische Landes- Chef Thomas Stelzer holte sich für die Nationalratswahl prominente Quereinsteiger in die Politik. Auf welchen Listenplätzen die beiden Neuzugänge stehen werden, ist allerdings noch nicht bekannt, berichtet "Heute". Dies müsse noch innerhalb der Partei abgeklärt werden.

Sabine Lindorfer nach der Siegerehrung zur Miss Austria 1999 Foto: APA

Die 1998 zur Miss Austria gekrönte Lindorfer führt eine Agentur für Coaching und Moderation und ist außerdem als Berufsschullehrerin für Wirtschaftswissen, Deutsch und Kommunikation. Sie wohnt in Niederwaldkirchen.

Der Langstreckenläufer Günther Weidlinger wohnt in Weißenkirchen an der Traun und war in Sydney, Athen, Peking und London bei den olympischen Spielen dabei.

Weidlinger beim Linz-Marathon Foto: APA/RUBRA

Günther Weidlinger mit Ex-Bundespräsident Heinz Fischer. Foto: APA/DRAGAN TATIC/HBF