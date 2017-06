Ex- F1- Pilot Kobayashi mit Rekord zu Le- Mans- Pole

Dahinter folgen der erste der zwei Porsche 919 Hybrid mit Vorjahressieger Neel Jani (SUI). Kobayashi nahm den Streckenrekord recht gelassen zur Kenntnis. "Das war eine unglaubliche Runde, aber das Rennen dauert 24 Stunden", meinte der Ex- Sauber- Pilot.

Foto: AFP

Der Salzburger Dominik Kraihamer startet mit seinen zwei Kollegen Marco Bonanomi und Oliver James Webb im Enso CLM des ByKolles- Teams hinter den fünf Werksautos in der LMP1- Klasse aus der sechsten Position (+11,2 Sekunden).

In der GTE- Pro- Klasse war das Team mit Richard Lietz in einem Porsche 911 RSR an 13. Stelle klassiert (+37,8). Die in der GTE- Amateurklasse startenden Matthias Lauda (Aston Martin Vantage) und Klaus Bachler (Porsche 911 RSR) nahmen die Positionen zwei (+38,4) bzw. 13 (+40,6) ein.

Der Start zur 85. Auflage des zur WM zählenden Langstrecken- Klassikers durch den neuen Formel- 1-Chef Chase Carey erfolgt am Samstag um 15 Uhr.