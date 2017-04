Dönermesser- Mord: Lebenslange Haft für Syrer

Die Tat des syrischen Asylbewerbers hatte im vergangenen Sommer deutschlandweit für Entsetzen gesorgt, auch weil sich damals innerhalb weniger Tage mehrere Gewalttaten wie etwa der Amoklauf von München ereigneten .

Messer aus Imbissküche geholt

Der laut Staatsanwaltschaft im Juni 2015 nach Deutschland eingereiste Mann hielt sich im Sommer 2016 in Reutlingen in einem türkischen Restaurant auf, wo er die vierfache Mutter im Zuge seiner häufigen Besuche kennengelernt hatte. Am 24. Juli tötete er sie schließlich mit einem 60 Zentimeter langen Dönermesser, das er vorher aus der Restaurantküche mitgenommen hatte.

Mordopfer Jolanta K. und der angefahrene Amokläufer Foto: AP, facebook.com

Direkt nach der Tat griff der Syrer laut Anklage vor dem türkischen Restaurant noch zwei Gäste des Lokals an und verletzte dabei einen Mann schwer. Später schlug er auf der Flucht die Scheiben eines Autos ein und attackierte die Lenkerin und ihren Beifahrer. Die Frau erlitt Schnittverletzungen, konnte aber ihren Wagen starten und wegfahren.

Autofahrer rammte Amokläufer mit seinem Wagen

Ein beherzter Autofahrer beendete schließlich den Amoklauf, indem er den Syrer mit seinem Auto rammte . Dabei zog sich der Tobende schwere Verletzungen zu. Wenig später wurde der Angreifer von der Polizei festgenommen. Bei dem Autofahrer handelte es sich um den Sohn des Lokalbesitzers, bei dem die 45- Jährige angestellt war.