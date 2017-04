Das Geschäft mit den Sonderschülern

Das Autonomiepaket für die Schulen - es befindet sich derzeit in Begutachtung - bringt auch so manchen Missstand im heimischen Bildungssystem ans Tageslicht. Etwa dass sich Sonderschuldirektoren selbst Schüler mit besonderem Förderungsbedarf zuteilen - und so vom Bund kassieren. Auf diese Art landen mehr Kinder in Sonderschulen, als nötig wäre.