Aus für Andreas Haider- Maurer in Wimbledon

Andreas Haider- Maurer ist bei seinem Comeback auf der großen Tennis- Tour kein Erfolgserlebnis vergönnt gewesen. In der ersten Runde des Grand- Slam- Turniers in Wimbledon musste sich der Niederösterreicher am Montag dem Spanier Roberto Bautista Agut mit 3:6, 1:6, 2:6 geschlagen geben.