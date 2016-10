Asylwerber rastete in Wien aus - nach Kriegsdrama?

Schnell war nach dem Vorfall in Favoriten in sozialen Medien von den vermeintlichen Motiven des 21- Jährigen zu lesen - der aggressive Migrant habe vorsätzlich Mitmenschen gefährdet und dabei auch noch nach "Allah" gerufen. Das trage die Handschrift des islamistischen Terrors. Wasser auf die Mühlen dieser Spekulationen war auch noch ein "Verdacht auf Psychose", zu dem sich die Polizei ein weiteres Mal rasch hinreißen ließ. User fühlten sich an den Todeslenker von Graz oder gar an den Anschlag von Nizza erinnert.

"Assad und Putin sind keine guten Menschen"

Mittlerweile sind der Diskussion auf Facebook und Twitter auch erste Details über die Hintergründe der aufsehenerregenden Tat - das Video hatte sich am Samstag viral im Netz verbreitet - auch erste unbestätigte Details zu entnehmen. Erst hieß es noch, der Mann habe mit seiner "Aktion" auf die Situation der Menschen in Syrien und Palästina aufmerksam machen wollen. Er habe auch auf Arabisch beteuert, nicht zum Islamischen Staat zu gehören. "Assad und Putin sind keine guten Menschen", soll er gerufen haben.

Haus der Familie bombardiert?

Wie die Kollegen des Wiener Gratisblattes "Heute" online berichten, habe ein Bekannter des jungen Mannes inzwischen aber "den tragischen Hintergrund seines Ausrasters enthüllt". Der 21- Jährige habe demnach "unmittelbar davor einen Anruf erhalten, den man niemandem wünscht". Bei einem Luftangriff nahe Damaskus sei sein Elternhaus von einer Bombe getroffen worden: Sein Vater sei getötet, Mutter und Geschwister lebensgefährlich verletzt worden.

Diese "Schreckensnachricht" habe der junge Syrer nicht verkraftet und habe selbst nicht mehr leben wollen, heißt es dort. "Heute" zitiert auch einen weiteren Zeugen: "Ja stimmt, so etwas darf man in Österreich nicht machen. Aber er konnte in dieser Zeit nicht nachdenken."

"Offensichtlich psychisch beeinträchtigt"

Bei der Polizei war noch am Sonntag von einer "offensichtlichen psychischen Beeinträchtigung" die Rede. Der 21- Jährige werde von einem Psychiater untersucht und befinde sich in einem Krankenhaus.

