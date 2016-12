Anna Gasser erlitt im Training Knieblessur

Freestyle- Snowboarderin Anna Gasser hat im Training eine Knieblessur erlitten, die ihre Teilnahme an der US- Dew- Tour in Breckenridge am kommenden Wochenende verhindert. Die dreifache Big- Air- Weltcup- Saisonsiegerin zog sich in Colorado bei der Landung eines Sprunges eine leichte Knochenprellung am Schienbeinkopf im rechten Bein zu.