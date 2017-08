4:1! SV Ried zerlegt Wacker Innsbruck

Das Team von Karl Daxbacher erwischte den besseren Start und fand die besseren Chancen vor. Sowohl Zlatko Dedic als auch Martin Harrer vergaben jedoch aus aussichtsreichen Positionen (4.,14.). Deutlich effizienter erwiesen sich die Gastgeber. Fröschl brachte den Bundesliga- Absteiger mit dem ersten Schuss aufs Tor in Führung (15.), nachdem ihn Ilkay Durmus ideal in Szene gesetzt hatte.

Im Gegensatz zu den beiden Siegen in der vergangenen Woche fand Innsbruck nicht mehr ins Spiel zurück. Marko Stankovic und Seifedin Chabbi vergaben zunächst noch eine Vorentscheidung (19., 21.). So blieb es dem Mann des Spiels vorbehalten für diese zu sorgen. Nach einem Freistoß von Thomas Mayer stieg Fröschl am höchsten und ließ Lukas Wedl, der Stammgoalie Christopher Knett im Tor der Gäste ersetzte, keine Abwehrchance. Der Angreifer der Rieder zog mit seinem vierten Saisontor mit Hamdi Salihi an der Spitze der Torschützenliste gleich.

Nach der Pause brachte Freitag die Tiroler nach einer Eckball- Serie zurück ins Spiel. Lange währte die Freude aufseiten der Innsbrucker aber nicht: Fröschl erstickte mit einem schönen Flachschuss ins lange Eck die aufkommenden Hoffnungen der Gäste auf eine Wende im Keim. Zwölf Minuten später schaltete Mayer nach einem Fehler von Matthias Maak, der den Ball schlecht nach hinten klärte, am schnellsten: Seinen Querpass versenkte Chabbi ohne Probleme. Es war erst der vierte Torschuss der Gastgeber. Danach verwaltete Ried das Ergebnis ohne echte Gegenwehr der Tiroler über die Zeit.

Die Ergebnisse der 6. Runde:

Montag

SV Ried - Wacker Innsbruck 4:1 (2:0)

Tore: Fröschl (15.,33.,54.), Chabbi (66.) bzw. Freitag (48.)

Dienstag

FC Liefering - FAC (18.30 Uhr)

WSG Wattens - SC Austria Lustenau (18.30 Uhr)

Kapfenberger SV - SC Wr. Neustadt (18.30 Uhr)

Blau- Weiß Linz - TSV Hartberg (18.30 Uhr)