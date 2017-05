26- Jähriger bei Wohnungsbrand in Tirol getötet

Ein 26- jähriger Tiroler ist in der Nacht auf Samstag bei einem Brand in der Wohnung eines Mehrparteienhauses in Telfs im Bezirk Innsbruck- Land ums Leben gekommen. Der junge Mann wurde von Feuerwehrleuten leblos aus der Wohnung geborgen, anschließende Reanimationsversuche blieben erfolglos, sagte ein Polizeisprecher. Die Brandursache ist unklar und wird derzeit ermittelt.