16- Jähriger bedroht Frau mit Messer - verhaftet

Bei einer Gegenüberstellung erkannte die Taxlerin den jungen Mann. Das Messer und die Beute konnten sichergestellt werden. Der Pongauer gestand die Tat und wurde ins Polizeianhaltezentrum gebracht.

Auch in Wagrain in Pongau kam es zu einem Zwischenfall zwischen einem Taxilenker und seinen Fahrgästen. Fünf Urlauber aus Großbritannien ließen sich gegen 2 Uhr früh zu ihrem Quartier chauffieren, gerieten aber auf der Fahrt mit dem Lenker in Streit. Dieser forderte daraufhin seine Fahrgäste zum Aussteigen auf.

Bei der darauffolgenden Auseinandersetzung wurde der Lenker am Hals verletzt. Er setzte sich mit Pfefferspray zur Wehr, teilte die Polizei mit. Die fünf Briten wurden daraufhin vom Roten Kreuz erstversorgt.