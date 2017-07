Red- Bull- Pilot Ricciardo in den Trainings voran

Lewis Hamilton (Mercedes/0,324), der vor dem elften Saisonlauf am Sonntag (Start: 14 Uhr) in der WM- Wertung nur einen Punkt hinter Vettel liegt, wurde in der zweiten Session Fünfter. Der Brite war aber auf der langsameren Reifenmischung unterwegs und sollte damit noch Reserven für das restliche Rennwochenende haben.

Ricciardo nährte indes die Siegeshoffnungen von Red Bull auf der kurvenreichen Strecke vor den Toren Budapests. "Wir sind zufrieden. Das ist eine Strecke, wo die Motorleistung nicht so entscheidend ist", erklärte Red- Bull- Konsulent Helmut Marko, der auch mit dem neuen Aerodynamik- Paket des österreichisch- britischen Teams zufrieden ist. "Die Entwicklung am Chassis- Sektor passt", betonte der 74- jährige Steirer in einem ORF- Interview.

Hamilton will Schumacher- Rekord

Im Qualifying am Samstagnachmittag rechnet Marko vor allem mit der Mercedes- Power, mit der Hamilton den Angriff auf die 68. Pole Position seiner Karriere starten will. "Das wäre ein unglaubliches Gefühl", sagte der Engländer, denn damit würde er den Rekord von Michael Schumacher einstellen. "Es kann spannend werden um die Pole Position", meinte Marko, nachdem Hamilton zuletzt bei seinem Heim- Grand- Prix in Silverstone den Samstag klar bestimmt hatte.

Auch Vettel hofft, dass er diesmal im Qualifying mit seinem Titelrivalen mithalten kann. "Wir wollen alles aus dem Auto quetschen, was geht", kündigte der Deutsche an. Das Ferrari- Team sammelte nach dem starken Saisonstart in den vergangenen vier Rennen nur noch 79 Punkte, Mercedes hingegen 151. "Wir wollen sie nicht nur herausfordern, wir wollen sie schlagen. Aber du darfst nicht vergessen, wo wir vor zwölf Monaten waren", betonte Vettel mit Blick auf die sieglose Vorsaison.

Seither hat Ferrari einen Riesenschritt gemacht, profitierte dabei zu Jahresbeginn aber auch von den Pannen bei Mercedes bei der Abstimmung des bockigen Boliden. "Man lernt bekanntlich mehr aus Niederlagen als aus Siegen", meinte Mercedes- Motorsportchef Toto Wolff, dessen Team nach der bitteren Niederlage in Monaco die Trendwende geschafft hat. "Ab diesem Moment rissen wir das Steuer herum", betonte der 45- jährige Wiener.

Hamilton will dieses Momentum nun in Ungarn weiter nutzen und den seit Saisonbeginn führenden Vettel als WM- Spitzenreiter ablösen. "Diese Strecke ist meine erfolgreichste, das bleibt hoffentlich auch dieses Wochenende so", erklärte der Vorjahressieger, der bereits auf seinen sechsten Triumph in Ungarn losgeht.

Bottas: Ungarn als Standortbestimmung

Sein Teamkollege Bottas, der bei WM- Halbzeit 23 Punkte hinter Vettel Dritter ist, sieht Ungarn als wichtige Standortbestimmung. "Wenn wir hier das schnellste Auto haben, dann gibt uns das definitiv einen Schub für das Selbstvertrauen für den Rest des Jahres", meinte der Finne, der mit seinem Österreich- Sieg aus dem WM- Duell einen Dreikampf gemacht hat.

Ergebnis, 2. Training:

1. Daniel Ricciardo (AUS) Red Bull 1:18,455 Min.

2. Sebastian Vettel (GER) Ferrari +0,183 Sek.

3. Valtteri Bottas (FIN) Mercedes 0,201

4. Kimi Räikkönen (FIN) Ferrari 0,300

5. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes 0,324

6. Max Verstappen (NED) Red Bull 0,496

7. Nico Hülkenberg (GER) Renault 1,259

8. Fernando Alonso (ESP) McLaren- Honda 1,360

9. Carlos Sainz Jr. (ESP) Toro Rosso 1,379

10. Stoffel Vandoorne (BEL) McLaren- Honda 1,454

Weiter:

13. Daniil Kwjat (RUS) Toro Rosso 2,122.

Ergebnis, 1. Training:

1. Daniel Ricciardo (AUS) Red Bull 1:18,486 Min.

2. Kimi Räikkönen (FIN) Ferrari +0,234 Sek.

3. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes 0,372

4. Max Verstappen (NED) Red Bull 0,676

5. Valtteri Bottas (FIN) Mercedes 0,762

6. Sebastian Vettel (GER) Ferrari 1,077

7. Fernando Alonso (ESP) McLaren- Honda 1,501

8. Stoffel Vandoorne (BEL) McLaren- Honda 1,519

9. Nico Hülkenberg (GER) Renault 1,664

10. Jolyon Palmer (GBR) Renault 1,975

Weiter:

13. Daniil Kwjat (RUS) Toro Rosso 2,294

14. Carlos Sainz Jr. (ESP) Toro Rosso 2,431