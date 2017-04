Deutsche Rechte will "Bürgerfunk" statt ARD/ZDF

Petry will mit der Forderung nach grundlegenden Änderungen beim öffentlich- rechtlichen Rundfunk in den deutschen Bundestagswahlkampf ziehen - sofern sie sich gegen ihre parteiinternen Gegner durchsetzt.

Nur wirkliche Nutzer sollen zahlen

Ein Programm für den Bundestagswahlkampf hat Petry jedenfalls vorgelegt. Sie stellte am Dienstag ihr Konzept eines stark reduzierten "Bürgerrundfunks" statt ARD und ZDF vor, für den, im Gegensatz zu gängigen Rundfunkgebühren, nur die wirklichen Nutzer zahlen sollten.

Frauke Petry Foto: APA/AFP/TOBIAS SCHWARZ

"Ohne ideologische Brille"

Das Konzept der Partei sieht vor, den Rundfunk mit einem strikt reduzierten Programm verschlüsselt auszustrahlen. Und: Die AfD wolle einen öffentlich- rechtlichen Rundfunk, der in erster Linie informiert, "und zwar ohne ideologische Brille", erklärte Petry.

FPÖ und AfD pflegen recht enge Beziehungen. Foto: APA/BARBARA GINDL

AfD aktuell schwer zerstritten

Die "Alternative für Deutschland" berät am Wochenende auf ihrem Parteitag in Köln über das Wahlprogramm für die Bundespartei. Der schwelende Konflikt um die personelle Aufstellung und inhaltliche Ausrichtung der Rechtspartei war am Osterwochenende eskaliert. AfD- Vize Alexander Gauland kritisierte den Versuch Petrys, die Partei zu einer Richtungsentscheidung zu zwingen. Die AfD- Chefin selbst will, dass sich die Partei per Beschluss "für den realpolitischen Weg einer bürgerlichen Volkspartei" entscheidet.

Foto: AFP

Jetzt sind Sie gefragt: Wie stehen Sie zu Petrys Idee? Wäre ein reduzierter öffentlich- rechtlicher Rundfunk ohne Unterhaltung die bessere Alternative zu Sendern wie ARD, ZDF oder auch dem ORF?