Daniel Craig: Noch mal James Bond für Rekordgage

"Ich würde mir lieber die Pulsadern aufschneiden", hatte Daniel Craig in einem "New York Times"- Interview auf die Frage geantwortet, ob er nach "Spectre" denn nochmal James Bond spielen würde. Doch jetzt rudert der Schauspieler zurück, er wäre beim Gespräch damals total übermüdet gewesen - und natürlich würde er gerne nochmal in die Rolle des britischen Geheimagenten mit der Lizenz zum Töten schlüpfen.

Foto: CapFSD/face to face

Aus reiner Nächstenliebe tut es Craig aber nicht. Laut "Bild am Sonntag" soll er eine kolportierte Rekordgage von knapp 22 Millionen US- Dollar einstreichen. Zum Vergleich: Das sind drei Millionen mehr, als Hollywoods Bestverdiener Dwayne Johnson für seinen kommenden Film "Jumanji" bekommt. Wir hätten es aber auch für 18 Millionen Dollar gemacht ...

Daniel Craig in seiner Rolle als James Bond Foto: Viennareport

Kálmán Gergely, Kronen Zeitung/krone.at