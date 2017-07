Wolf- Foto sorgt für Wirbel!

"Der Körperbau, die Rute und auch die schlanken Läufe sowie die Färbung sprechen eindeutig für einen Wolf", ist sich der Zoologe und Großraubwild- Spezialist Bernhard Gutleb sicher: "Was nicht passt, sind die Tageszeit und auch der Ort. Denn ein Wolf am helllichten Tag in einer bewohnten Siedlung ist wahrlich außergewöhnlich."

Laut Augenzeugen soll das Tier entlang eines Maisfeldes gezogen und kurz darauf in einem nahegelegenen Waldstück verschwunden sein. Gutleb: "Nicht ganz ausgeschlossen werden kann, dass es sich dabei um einen Hund handelt. Aber es gibt weltweit nur sehr wenige Hunderassen, die einem Wolf derart ähneln. Und wir wissen natürlich nicht, ob so ein Tier in dieser Gegend gehalten wird."

Dennoch hält Gutleb eher an der Wolf- Theorie fest: "In unseren Aufzeichnungen ist ersichtlich, dass es regelmäßig Hinweise und Verdachtsfälle auf Wolfsaktivität im Rosental gibt. Ich bin gespannt, ob das Tier noch öfter gesehen wird."

Was Landwirte schon längst befürchteten und Naturschützer sich erhofften, ist offenbar wirklich eingetreten: Das Großraubwild ist nach Kärnten zurückgekehrt! Erst im vergangenen September war im Rosental ein Luchs am helllichten Tag gesichtet worden. Und auf der Sattnitz treibt sich nach wie vor ein Braunbär herum, der sich am vergangenen Wochenende in einem privaten Naturschwimmteich erfrischt hat.

L. Jeschofnik/H. Wallner, Kärntner Krone