Bahn macht Skigebiet "rund"

Die Zahlen vom neuen Ganzer X-press, der die Ganzer Grundalpe mit dem Pfeifferköpfl verbindet, sind beeindruckend: 10,9 Millionen Euro für die Gondel, 1,3 Millionen Euro für die technische Beschneiung, 800.000 Euro für den Pistenbau, 7,5 Hektar Pisten sind dazu gekommen, 36 „Kanonen“ sorgen für Schnee-Sicherheit. Aber irgendwie konnten die Verantwortlichen im Oberpinzgau nicht anders, denn: „Es gab drei Gründe für den Bau. Ersten waren Wartezeiten bis zu 25 Minuten bei der Pfeifferköpfl- und Frühmesserbahn nicht mehr vertretbar. Da hauen dir die Gäste ab. Zweitens ist das Skigebiet jetzt für Anfänger und Kinder komfortabler und unsere Zielgruppe sind ja Familien. Und drittens wurde die Region um viele Tiefschneemöglichkeiten erweitert. Die Freerider haben mit 15 mehr Hektar Varianten ihre Freude“, zählt Rudolf Göstl, zusammen mit Bernhard Gruber Vorstand der Wildkogel-Arena.

Smaragdbahn holte Bramberg aus dem Tief

Da sich die Innovationen seit 8. Dezember schon bewähren, der traumhafte Winter den Touristikern in Neukirchen und Bramberg auch noch in die Karten spielt, darf man auf ein sattes Plus in dieser Saison hoffen. Dass sich mutige und im Vorfeld meist umstrittene Seilbahnprojekte lohnen, das hat Bramberg in den vergangenen Jahren bewiesen.

Wildkogel-Arena investiert 13 Millionen in Ganzer X-press - Mutiges Projekt

Die „Smaragdbahn“ wurde 2010 gebaut, band Bramberg in das Skigebiet mit ein. Der Effekt lässt sich sehen: Seither sind 1700 Gästebetten in der Gemeinde dazu gekommen, die Übernachtungen haben sich auf 350.000 verdoppelt. „Gekostet hat die Gondel 15 Millionen Euro, als direkte Folge wurden 100 Millionen Euro investiert“, erinnert sich Göstl. Als ob eine Gemeinde aus dem sprichwörtlichen Dornröschenschlaf geholt wurde. Vielleicht ist er Effekt des neuen Ganzer X-press ja ähnlich spürbar.

Melanie Hutter, Kronen Zeitung