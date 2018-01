46 Millionen Euro für Schutz vor Hochwasser

Im September des Vorjahres eröffnete die Voestalpine ihr Werk, vier Monate später ist auch das Hochwasserschutz-Projekt fertiggestellt. Der Weltkonzern übernahm mehr als die Hälfte der 6,3 Millionen Euro Baukosten (Rest: Wildbach- und Lawinenverbauung). Auf einer Länge von etwa 1200 Metern sind die Wohngebiete und Betriebe entlang des Bachs abgesichert; unter den Anrainern befinden sich übrigens auch zahlreiche Mitarbeiter der Voestalpine.

Der Obere Tollingbach ist nur eines von aktuell mehr als 100 steirischen Projekten im Bereich Hochwasserschutz, viele davon dauern Jahre. Zu den großen Brocken zählen Baustellen am Katschbach in Schöder (acht Millionen Euro), am Lusenbach in Lieboch (6,2 Millionen Euro) sowie am Pöneggbach in Kapfenberg (5,3 Millionen Euro).

Auch einige Gebiete, die im vergangenen Sommer besonders von heftigen Unwettern und Überschwemmungen betroffen waren, werden besser geschützt, darunter der Schöttlbach in Oberwölz, der Walchenbach in Öblarn und der Kobenzbach in Kobenz. Der zuständige Landesrat Hans Seitinger betont: "Naturkatastrophen verstärken sich in ihrer Brutalität, ein umfassendes Klimaschutzprogramm hat daher höchste Priorität."

Jakob Traby, Kronen Zeitung