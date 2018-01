Mann drohte mit Spielzeugrevolver in Linzer Lokal

Großeinsatz für mehrere Polizeistreifen in Linz in einem Lokal am OK-Platz. Via Notruf wurde Alarm geschlagen, dass ein Gast am Donnerstag kurz vor Mitternacht mit einer Pistole vor einem Gast herumgefuchtelt und diesen bedroht hat. Sofort rückte auch das Einsatzkommando der Cobra aus.