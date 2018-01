Bergsteiger stürzt am Traunstein in den Tod

Noch ganz jung ist das Jahr 2018! Und schon gibt es in Oberösterreich den ersten Toten am Berg zu beklagen. Am Mittwoch stürzte gegen 14 Uhr ein Bergsteiger am Traunstein 80 Meter in die Tiefe. Konnte nur noch tot geborgen werden. Angeblich war der Alpinist schon wieder auf dem Rückweg vom Gipfel des 1.691 Meter hohen Traunsteins.