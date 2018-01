Überfüllte Schülerbusse: Die Politik reagiert

Von Pontius zu Pilatus sind Eltern und Lehrer schon gelaufen, um eines zu erreichen: die Zahl der zulässigen Fahrgäste in Schülerbussen zu reduzieren. Nach jahrelangen Bemühungen kommt jetzt endlich Bewegung in die Sache: Am Dienstag gab der zuständige Ausschuss im Landtag grünes Licht zu einer Gesetzesänderung.