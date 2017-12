Hüttenwirt rettete verirrte Gäste

Zum zehnfachen Retter wurde der Wirt der Simonyhütte am Dachstein: Zwei Gruppen von Tourengehern, beziehungsweise Schneeschuhwanderern hatten die Wetterwarnung missachtet und waren in einen heftigen Schneesturm geraten, als sie am Weg zur Hütte waren, um dort Silvester zu feiern. Die Sportler verloren die Orientierung, der Wirt suchte und fand sie in der Dunkelheit!