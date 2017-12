"Rent a Goaß": Lebende Ausflugsbegleiter

In der alten Schule von Groißenbrunn, am Fuße der Sandberge, betreibt Eva ihren kleinen Bauernhof mit Gänsen, Ziegen und einem riesigen Gemüse- und Obstgarten. Die Landwirtin will nun im Frühling mit einem Projekt starten: Wie es anderswo schon mit Lamas oder Alpakas üblich ist, sollen die Besucher ihres Betriebes mit den Ziegen auf den Wiesen der Region spazieren gehen und dabei die herrliche Aussicht auf die Ebene des Marchfelds genießen.