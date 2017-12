Europe: "Wir verbreiten die Kunde der Liebe"

Oder ihr schlägt gleich zwei Fliegen mit einer Klappe, und nehmt selbst eine Art von Countryalbum auf.

Michaeli: (lacht) Warum nicht? Jedenfalls würden wir uns damit wieder aus unserer Komfortzone bewegen. Und wenn es bei Bon Jovi funktioniert, warum nicht auch bei uns?

Das Cover-Artwork eures neuen Albums "Walk The Earth" sieht aus wie eine Mischung aus Pink Floyd und Jeff Lynne's ELO. Wie passt es zum Inhalt des Albums?

Haugland: Es ist ein sehr visionäres Cover. Ehrlich gesagt hat das Cover des "War Of Kings"-Album die Musik darauf nicht ausreichend widergespiegelt. Es war zu kalt und zu offensichtlich computeranimiert. Wir wollten nun wieder basischer werden. Irgendwann hatte Cobb dieses T-Shirt an, das wirklich cool aussah. Er hat das bei so einem Hippie in Los Angeles gekauft, der T-Shirts designt - und so wurde es zu unserem Cover. Es passte auch gut zur Musik und all den Ideen, die wir vorher wälzten.

Michaeli: Das Bandfoto in der Mitte des Covers wurde irgendwo in Manchester geschossen, sieht aber so, als wären wir da im tiefsten Norwegen. Das Bild ist ziemlich majestätisch, so wie auch das Album.

Songtitel wie "Wolves", "Kingdom United" oder "Election Day" klingen ziemlich politisch. Habt ihr heute eine andere, viel weltlichere Herangehensweise an die Songs?

Michaeli: Im Vergleich zu 1986 passieren so viele Sachen auf der Welt, die uns alle vielmehr betreffen, dass wir das nicht ausblenden können. Die Zeiten sind instabil und die Leute lassen sich viel stärker polarisieren. Früher konnten Rechte und Linke trotz ihrer jeweiligen Präferenzen wenigstens noch miteinander diskutieren - heute ist das so gut wie unmöglich. Ich denke, das hat in die Texte von Joey Einzug gehalten und es zeigt auch, in welcher Welt wir heute leben. Ich denke nicht, dass das Album allzu politisch ist. "Kingdom United" dreht sich mehr um die Geschichte der Menschenrechte.

Haugland: Joey ist ein sehr guter Geschichtenerzähler, das hat er schon auf "Cherokee" oder "Carrie" in den 80ern perfektioniert. Er wäre ein guter Opa, der die Enkel zum Einschlafen bringt. (lacht)

Stimmt es, dass der Song "Pictures" eine Fortsetzung eures Jahrhunderthits "The Final Countdown" ist?

Michaeli: Es gibt Ansätze, die auf textlichem Wege überleiten. Der Song erinnert uns mehr an die alten 70er-Jahre-Songs von David Bowie. Bowie hat sich damals auch immer wieder an seine eigene Vergangenheit erinnert und wir zollen ihm damit quasi Tribut.

Das Interessante an euch ist ja, dass viele eurer erstmaligen Konzertbesucher immer noch nur "The Final Countdown" oder "Carrie" kennen und von euren Blues-infizierten Hard-Rock-Nummern nichts mitgekriegt haben.

Haugland: Vor zehn Jahren war das noch intensiver, aber mittlerweile haben die Menschen mitbekommen, dass wir eine ganz andere, zweite Karriere gestartet haben. Das ist wie bei Deep Purple. Dort dauerte es auch lange, bis die Menschen schlussendlich wirklich realisierten, dass es auch ein Leben nach Ritchie Blackmore gibt. Die Band schreibt neue Alben und spielte immer live - es braucht einfach seine Zeit. Wir lieben es immer noch, diesen Song live zu spielen. Das Feedback des Publikums ist grandios.

Er passt nur mehr nicht so gut in die neuen Europe-Sets rein, auch wenn er allabendlich der größte aller Hits ist.

Haugland: "The Final Countdown" passt sowieso nirgends rein, weil der Song so einzigartig ist. (lacht) Der hat damals schon nicht ganz auf das Album gepasst. Heute passt der Song sogar besser rein, weil wir ihn härter und rockiger spielen.

Die Nummer ist also weit mehr Segen als Fluch für euch?

Haugland: Sie ist ausschließlich ein Segen für uns. Diese Nummer hat uns so weit gebracht.

John, wie nervig ist es für dich heute, allabendlich "The Final Countdown" spielen zu müssen, obwohl du gerade diese Nummer so verabscheust?

John Norum: Ich habe meinen Frieden damit gemacht. Wir spielen diesen Song heute auch viel rockiger und sind allesamt bessere Musiker. Die Nummer ist live so hart geworden, dass man sie nur mehr in Ansätzen mit dem Pop-Song aus den 80ern vergleichen kann. Der Song wird niemals mein Favorit werden, aber es sind ja auch nur viereinhalb Minuten meines Lebens. Es ist nicht das Ende der Welt. Wir gehen heute mit der Mehrheit. Wenn drei von uns fünf eine Idee gut finden, dann wird das auch so umgesetzt. Ich habe gelernt, die Mehrheit gewinnen zu lassen und sie zu akzeptieren. Natürlich machen mir andere Songs wesentlich mehr Spaß, aber es gibt wirklich Schlimmeres im Leben. Die Nummer macht die Menschen glücklich und wenn ich in ihre sehe, dann fühle auch ich mich gut. Deep Purple werden auch nicht in Freudensprünge ausbrechen, wenn sie "Smoke On The Water" spielen müssen, aber die Reaktion der Fans überwiegt. Der Song ist für mich Fluch und Segen zugleich. Und wenn ich mal ganz wenig Lust darauf habe, dann denke ich einfach an den nächsten Song, den ich vielleicht viel lieber habe. Es gibt immer einen Ausweg. Ein ewiges Auf und Ab.