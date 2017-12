Austria's Next Topmodel: Model-Thron vor den Augen

Aus über 500 Bewerbungen hatten sich Anfang November 30 Boys & Girls für die ATV-Show qualifiziert. 14 von ihnen konnten sich nach der großen Auftaktsendung einen Platz im Modelloft sichern und hatten die letzten Wochen hinweg die Chance zu beweisen, dass sie unter dem Staffelmotto #BEaBRAND Personality, Können und gutes Aussehen vereinen. Jobs für Weltmarken wie Audi und Coca-Cola konnten sie ergattern und sie lernten von den ganz großen im Business. Das deutsche Supermodel Eva Padberg coachte die Models und die Niederländerin Lilly Becker stellte sie vor die größte Shooting-Herausforderung. Und natürlich standen ihnen Host Eveline Hall, Topmodel Daniel Bamdad und Stardesignerin Marina Hoermanseder zur Seite.

Wer zieht ins große Finale ein?

Isak konnte sich bereits in Folge 6 sein Ticket ins Finale sichern und überzeugte auch beim "Men's Health"-Cover-Shooting. Allegra durfte sich letzte Woche über den Einzug in die Top 4 freuen. Doch Simone, Peter, Max und Sanda harren nach der pompösen Show am Kreuzfahrtschiff Silja Symphony noch einer Entscheidung, bevor es zum großen Finale auf die Festung Suomenlinna vor der finnischen Hauptstadt Helsinki geht. Zu sehen am Donnerstag um 20.15 Uhr auf ATV.

Wirft Max das Handtuch?

Wer von den Top 6 kann die Jury überzeugen und setzt sich an die Spitze? Wird diesmal ein Girl den Sieg für sich verbuchen oder sind die Männer doch wieder stärker? Und: Wird Kandidat Max noch vor dem Finale das Handtuch werfen? Er hat einen Durchhänger und will aussteigen. Konkurrent Peter findet klare Worte: "Bitte pack deinen Koffer und geh".

Wer kommt aufs Cover?

Der oder die Gewinner(in) erhält einen Vertrag bei Wiener Models und einen einjährigen Artist-Development-Vertrag des international erfolgreichen Multi-Channel-Networks Studio71 Vienna, darf bald einen neuen Audi Q2 sein Eigen nennen und wird das Österreich-Cover von "Women's Health" oder "Men's Health" zieren.