Mariah Careys Weihnachtssong erstmals in Top-Ten

Weihnachtslieder nur selten in die US-Topliste

Vor Carey gelang das nur den Chipmunks mit "The Chipmunk Song" (1958), Dan Fogelberg mit "Same Old Lang Syne" (1981) und New Kids on the Block mit "This One's for the Children" (1989). Der in Europa sehr erfolgreiche Weihnachtshit "Last Christmas" von Wham! schaffte es in den Billboard-Charts nur auf Rang 50.