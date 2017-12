Sexy Weihnacht mit der "Helene-Fischer-Show"

Klamauk, Artisten und viel Musik: Helene Fischer lädt am ersten Weihnachtsfeiertag zu ihrer Personality-Show ein. Die Schlagerkönigin versammelt in der "Helene-Fischer-Show" ein Großaufgebot an bekannten Namen. ORF 2 und ZDF zeigen die 180 Minuten lange Show am ersten Weihnachtsfeiertag um 20.15 Uhr.