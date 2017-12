Hollywoodfrauen watschen Matt Damon auf Twitter ab

Auf die #MeToo-Kampagne in Hollywood angesprochen, erklärte Damon am Montag in einem Interview mit "Business Insider", man sei an einem Wendepunkt angekommen, was großartig sei.

"Viele Männer, die so etwas nicht machen"

Dann schränkte er aber ein: "Ich denke aber, dass nicht darüber gesprochen wird, dass es verdammt viele Männer gibt - die Mehrzahl der Typen, mit denen ich gearbeitet habe -, die solche Sachen nicht machen würden und deren Leben davon trotzdem betroffen sein werden." Er selbst belästige niemanden, und die meisten Menschen, die er kenne, täten dies auch nicht. Er würde auch nicht ausschließen, dass er sich sofort weigern würde, mit Männern, die eines sexuellen Übergriffs beschuldigt werden, zusammenzuarbeiten.