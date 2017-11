Dustin Hoffman hat 17-Jährige sexuell bedrängt

"Er fragte mich an meinem ersten Tag am Set, ob ich ihm eine Fußmassage geben würde", schildert Anna Graham Hunter im "Hollywood Reporter" die Ereignisse, die sich 1985 zugetragen haben sollen. "Ich tat es. Er fasste mich danach am Hintern an und wollte mit mir über Sex reden."

"Ich ging ins Bad und weinte"

Anfangs habe ihr die Aufmerksamkeit des Stars geschmeichelt, dann aber nicht mehr, schreibt die jetzt 49 Jahre alte Frau. "Eines Morgens ging ich in seine Umkleidekabine, um seine Frühstückswünsche entgegen zu nehmen. Er sagte: 'Ich möchte ein hartes Ei - und eine weiche Klitoris.' Seine Kollegen lachten, ich ging ins Bad und weinte."