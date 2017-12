Christbaum musste aus Gemeindesaal verschwinden

Ein Sportverein hatte den grundsätzlich für die Allgemeinheit zugänglichen Saal nach einem Bericht der italienischen Regionalzeitung "Alto Adige" für eine Feier am vergangenen Donnerstagabend, bei der der "Athlet des Jahres" prämiert wurde, gemietet.

Für die Festlichkeiten hatte man Weihnachtsschmuck aufgestellt, unter anderem einen Christbaum aus Pappe. Der Verein räumte die Deko beim Verlassen des Saals aber nicht mehr weg - "ohne böse Absicht, es ist ja schließlich Weihnachtszeit".

"Könnte Gefühle der Gäste verletzen"

Am kommenden Tag wurde der Sportverein-Präsident Alberto Ferrini allerdings in der Früh von einem Vertreter der Gemeinde Bozen angerufen und gebeten, den Weihnachtsbaum "so schnell wie möglich" zu entfernen, weil für Freitagmittag ein muslimischer Verein den Saal gemietet habe und der Baum "die Gefühle der Gäste verletzen könnte".