Feierliche Übergabe im Verteidigungsressort

Kunasek: Heer soll auch an EU-Außengrenze

Das Bundesheer werde daher selbstverständlich den Assistenzeinsatz an der Grenze so lange fortführen, wie es notwendig sei. Das Militär könne aber nicht die Exekutive ersetzen, so Kunasek. Er kündigte weiters an, dass sich das österreichische Bundesheer auch an der Sicherung der europäischen Außengrenzen beteiligen werde.

Als weiteres wichtiges Anliegen nannte der neue Minister die Stärkung der Miliz, die wieder "beübt" und einsatzfähig gemacht werden solle. Für die Grundwehrdiener kündigte er Verbesserungen bei der Ausbildung an. Als Unteroffizier sei es auch wenig überraschend, dass ihm die Unteroffiziere besonders am Herzen liegen, so Kunasek weiter. Er lud die Soldaten ein, "mit mir ein Stück des Weges gemeinsam zu gehen" und ihm die Hand auszustrecken.