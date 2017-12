Graz geht mit Laserpointern gegen Krähen vor

Rund um die Kaiserfeldgasse gibt es eine enorm hohe Krähenpopulation. Parkende Autos sind ständig voller Exkremente, Mistkübel werden von den Krähen ausgeräumt, der "Gruß von oben" ist auch ein hygienisches Problem.

Sorge um das Wohl der Vögel

Zugegeben, ein wenig skurril mutet die Maßnahme schon an, aber der Ärger zahlreicher City-Besucher war schon so groß, dass der Grazer FP-Vize-Bürgermeister Mario Eustacchio Handlungsbedarf gesehen hat. Mit speziellen Laserpointern versucht die Grazer Ordnungswache nun, die Krähen rund um die Kaiserfeldgasse zu verscheuchen. Kritik an der Maßnahme kommt von der KP - Gemeinderat Kurt Luttenberger fürchtet, dass die Tiere Schaden erleiden könnten und auch geschützte Dohlen betroffen wären.

Eustacchio: "Gesundheitsproblem!"

Eustacchio beruhigt: "Die Vorgehensweise ist mit dem Amtstierarzt abgestimmt, ein Hegemeister hat die Ordnungswache geschult. Der Einsatz des Lasers ist für die Vögel völlig unbedenklich. Die Tiere werden auch nicht direkt bestrahlt, sondern nur der Baum. Das soll sie verscheuchen. Auch Birdlife International sieht in der Maßnahme keinerlei Probleme."

Ausscheidungen stören Adventmarkt-Besucher

Eustacchio führt auch hygienische Probleme an, die durch die enorm hohe Krähenpopulation und deren Ausscheidungen verursacht würden. "Auch Besucher des Adventmarkts am Eisernen Tor haben Bekanntschaft mit einem 'Gruß von oben' gemacht."

Gerald Richter, Kronen Zeitung